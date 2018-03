O agente filmado a dar um sermão a três detidos terá dito que foi tudo uma estratégia para os convencer a revelar onde estava o material que tinham roubado.





O sermão de um agente da PSP a dois rapazes e uma rapariga que estão sentados, algemados, numa esquadra, de Aldoar, no Comando do Porto, foi captado em vídeo e divulgado por diversos jornais. No vídeo, o agente da PSP pergunta aos detidos se "são baptizados" e se têm "fé". Quando os arguidos respondem "sim ", o agente relata um "episódio bíblico" denominado "Andando na Luz", na tentativa de desviar os suspeitos do "caminho das trevas".



A divulgação das imagens fez com que o Comando da PSP do Porto abrisse um processo de investigação para averiguar o que se passou. A investigação pretende descobrir quem são os detidos, porque leu o agente uma passagem bíblica, quem filmou e porque é que os outros polícias circulam pela esquadra como se fosse uma situação normal.



Em declarações ao Observador, fonte próxima do polícia em causa, disse que já falou com ele sobre o sermão e garantiu que tudo não passou de uma "estratégia" policial.



"Ele não faz parte de nenhuma seita, como estão a pensar, nem é religioso. Ele diz que aquele discurso foi uma estratégia para convencer os detidos a dizer onde tinham escondido o produto do furto", disse a mesma fonte ao jornal.



Os três suspeitos terão participado num assalto a uma residência e foram apanhados pelas autoridades.



Leia abaixo o sermão que o agente deu aos detidos e veja igualmente o vídeo.



— Vou ler-vos aqui uma passagem que é ‘Andando na Luz’, que é um episódio bíblico. Estás a ouvir-me? Como te chamas, minha filha?



— Vera.



— Vera, esta é uma mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Estás a ouvir-me? Deus é Luz e acreditando nele não há treva alguma. Se afirmarmos que andamos na Luz com Ele, com o Senhor, estamos em comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, Seu filho, nos purifica de todo o pecado. Mas para isso tendes de acreditar. Tendes de ter fé na salvação.