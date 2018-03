Estes 12 dirigentes estão há mais de dois anos sem concurso e em regime de "substituição" fora de prazo. Tutela diz que vai solucionar problema em breve.

Há 12 dirigentes no Ministério da Defesa Nacional que estão a trabalhar ilegalmente. De acordo com a notícia avançada pelo Observador, quatro dirigentes são de primeira linha e oito são dirigentes intermédios. Em causa estão contratos com nomeações em "regime de substituição" que se mantêm para lá do tempo previsto na lei há cerca de dois anos.



O gabinete do ministro Azeredo Lopes disse ao Observador que, nos casos que dependem de decisão ministerial, "estão a ser ultimados os procedimentos" para enviar os pedidos para começar os concursos à CReSAP (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública).



O secretário-geral adjunto do Ministério da Defesa Nacional será o caso mais grave, entre os quatro dirigentes cuja nomeação depende do ministro, pela sua duração.O despacho do comodoro Rui Manuel Alves Francisco, "em regime de substituição", foi assinado a 14 de Dezembro de 2016, dado a "vacatura" do cargo.



No mesmo documento, é justificada a contratação "considerando que importa garantir o normal funcionamento dos serviços" e Rui Alves Francisco tinha o "perfil pessoal e profissional adequado para se alcançar os objetivos pretendidos para a Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional".



O Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Pública prevê que os cargos de dirigentes "podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento do respectivo titular quando se preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de vacatura do lugar".



No entanto, "a substituição cessa na data em que o titular retome funções ou passados 90 dias sobre a data da vacatura do lugar, salvo se estiver em curso procedimento tendente à designação de novo titular", pode ler-se no mesmo documento.



O Observador acrescenta ainda que também o major-general José Esperança da Silva, inspetor-geral da Defesa, que tomou posse em Maio de 2017, continua em funções sem ter sido aberto um concurso para o lugar. Também Maria de Oliveira Bicho, subdirectora-geral da Política de Defesa Nacional, em funções desde Agosto de 2017, exerce funções "sem sustentação legal" há quase meio ano.



João Cartaxo Alves, subdirector-geral da Direcção de Recursos da Defesa Nacional, termina o prazo máximo para continuar em funções legalmente ainda esta semana.



O gabinete do ministro Azeredo Lopes recordou ao Observador que a comissão de serviço de Gustavo Madeira não foi renovada e que, esta sexta-feira, será oficialmente o seu último dia como secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional.



A CReSAP confirmou que não há concursos a decorrer para os dirigentes da estrutura do Ministério: "Nenhum deles foi objecto de pedido de abertura por parte da entidade que os tutela", esclarece o gabinete de comunicação do organismo ao Observador.