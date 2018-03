Licenciatura em Dança em risco de desaparecer em Portugal

Outros órgãos de gestão da escola, como os conselhos pedagógico ou científico, também se reuniram para tentar deliberar sobre a matéria, mas, segundo Catarina Canelas, "não quiseram decidir nada, porque a base para decidir fechar os cursos tem a ver com motivos financeiros", apresentados pela direcção da faculdade em "gráficos com uma série de números" que levam a um cálculo que os estudantes dizem não ser rigoroso ou perceptível.



"Não conseguimos perceber como foi feito, é muito vago, mistura dados de vários anos. Nós questionamos o rigor daquele documento e gostaríamos de ver isso mais esclarecido. Os outros conselhos da escola também não conseguiram emitir pareceres óbvios sobre isso", disse a aluna.



Catarina Canelas disse que os alunos da faculdade estão "receosos e preocupados" que o resultado da reunião de quarta-feira seja a decisão de fechar os dois cursos, com base "em motivos cegamente financeiros e sem haver uma avaliação de outras alternativas" e sem o envolvimento dos alunos.



Admitindo que questões práticas do funcionamento destes dois cursos, como o elevado rácio de professores por aluno, os tornem caros em comparação com outros da faculdade com maior número de vagas e, consequentemente, alunos inscritos -- são 20 as vagas anuais para Dança e Ergonomia -- Catarina Canelas recorda que já o eram à partida, acrescentando que foram pedidas à direção mais informações que permitam tentar encontrar soluções em conjunto.



"Quando foi decidido científica e pedagogicamente que eram cursos relevantes, que eram uma formação que a faculdade queria oferecer e que eram funções importantes na sociedade isso foi visto de uma maneira equilibrada entre todos. Claro que quando começa a haver menos dinheiro, começa a apertar", disse.



Para a estudante de Dança "é muito injusto e é precoce" avançar com o encerramento, até porque, frisou, "não há garantia de que fechando esses dois cursos haja uma estabilidade financeira a seguir".



"Parece um bode expiatório", afirmou.



Se os cursos encerrarem não é garantido que as vagas que lhe estão adstritas sejam distribuídas por outros cursos da FMH, podendo a ULisboa optar por atribuir esses lugares por outros cursos de outras faculdades.



O encerramento não terá efeitos imediatos, havendo um período de transição para permitir a conclusão dos estudos aos alunos já matriculados e ainda a entrada de novos caloiros pelo menos no próximo ano lectivo.



Os alunos lançaram uma petição online, dirigida também ao ministro da tutela e ao reitor da ULisboa, com os quais ainda estabeleceram contacto.



Na segunda-feira, após o protesto, os alunos foram recebidos pelo director da FMH, José Alves Diniz, que, disse Catarina Canelas, "concordou com algumas das posições dos estudantes, e discordou de outras".



A Lusa tentou contactar a direcção da faculdade, mas tal não foi possível.

