Seis momentos que animaram o Congresso sonolento do PSD

Acabou o 38.º Congresso do PSD. Rio conseguiu menos votos mas consagrou a liderança, criticado pelos opositores e protegido pelos apoiantes. O debate sobre a eutanásia acabou relançado e em Passos Coelho, só se falou uma vez. Pode não ter havido discursos arrebatadores, mas alguns momentos animaram estes três dias. Saiba quais.





Um constante burburinho. Ao longo de quase todas as intervenções – até a do presidente do PSD – os congressistas não se calavam. Logo no primeiro dia, durante a apresentação das propostas temáticas e mesmo com a sala quase vazia, o presidente da Mesa do Congresso Mota Pinto exigiu silêncio e "respeito" por quem intervinha.

Poucos minutos depois das 17 horas de sábado, Montenegro subiu ao palco entre algumas manifestações, mas o momento em que se escondeu atrás do microfone foi o mais silencioso de todo o Congresso.

Porém, não tardaram os protestos enquanto falava. O orador bem fitava os barulhentos e interrompia o discurso, sem sucesso. Ouviram-se assobios e aplausos – mas tanto os seus opositores como os seus apoiantes quiseram saber o que dizia o homem que levou o PSD à segunda volta na escolha do líder.

A debandada mais notória

Grande parte das cadeiras pode ter estado vazia durante as primeiras noite e manhã do Congresso, mas a debandada mais visível foi a que aconteceu mesmo antes de José Silvano ter começado a falar.

Ainda o secretário-geral do PSD não tinha começado a falar e muitos congressistas enchiam o corredor entre a plateia, ávidos pelas portas laterais de saída do pavilhão.



O mais aplaudido

O discurso de abertura de Rio foi morno para a assistência. O final, um bocadinho mais quente. As palavras de Montenegro foram aplaudidas, mas também apupadas. O discurso que mereceu uma maior e mais arrebatadora ovação, que uniu opositores e apoiantes da liderança, foi o de Ramiro Santos. E durou 21 segundos.



Em palco, Santos disse: "Alcoentre, Caldas da Rainha, Azambuja presente. PSD para sempre. Vamos em frente. Força PSD. Só assim é que vamos derrubar o PS." O melhor é ver o vídeo.





Ramiro só precisou de 20 segundos para unir o PSD







Pavilhão do congresso? Não, "Casa dos Segredos"

Os candidatos à liderança da Juventude Social-Democrata discursaram na segunda noite de Congresso. Sofia Matos subiu ao palco depois de Alexandre Poço, e lamentou o desinteresse dos jovens na política, e a sua entrega ao reality show Casa dos Segredos.





Os candidatos à JSD entraram em cena





"Há em Portugal um escândalo de participação cívica. Na vida das juventudes e dos partidos temos tido muitas dificuldades em mobilizar a participação dos mais jovens que atingiu os níveis mais baixos de que há memória." Mas, em contraste, os cidadãos "ligam para uma linha de valor acrescentado e pagam do seu bolso para decidir se a Maria fica ou se a Maria vai".

A recordação de Zeca Mendonça

No seu discurso durante a tarde de sábado, Paulo Rangel recordou Zeca Mendonça. "É o primeiro congresso sem o Zeca", lamentou. O histórico assessor do PSD, que acompanhou todos os presidentes do partido, uniu a sala numa ovação demorada.

Afinal, o PSD quer um "Portugal mais Feliz"

A moção do ex-deputado Pedro Pimpão que defende medidas para Portugal galgar uns degraus no ranking da felicidade acabou aprovada, como todas as outras moções, "por larga maioria" na noite de sábado.





O PSD não quis saber da felicidade dos portugueses





Se na apresentação do documento, o presidente da Mesa teve que pedir silêncio várias vezes aos congressistas e "respeito", no fim redimiram-se. O anúncio da aprovação de "Por um Portugal mais Feliz" foi dos mais aplaudidos.