Seis carros e 300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal

Os pais estão na praia, mas as crianças ficam na escola
Lucília Galha
Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos.
Cerca de 300 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações hoje de noite, em Setúbal, devido a um incêndio num estacionamento subterrâneo, onde arderam seis veículos, disse à Lusa fonte da proteção civil.
Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos, neste fogo que começou num automóvel e se propagou a outros, adiantou a fonte do comando Sub-regional da Península de Setúbal.
O alerta foi dado perto das 02:00 e a situação foi dada como resolvida depois das 03:00.