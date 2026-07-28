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Seis carros e 300 pessoas retiradas de habitações devido a fogo em garagem em Setúbal

Lusa 07:29
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Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos.

Cerca de 300 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações hoje de noite, em Setúbal, devido a um incêndio num estacionamento subterrâneo, onde arderam seis veículos, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fogo começou num automóvel e propagou-se a outros
Fogo começou num automóvel e propagou-se a outros Nuno Alfarrobinha

Nenhuma pessoa do bloco de prédios intervencionado sofreu ferimentos, neste fogo que começou num automóvel e se propagou a outros, adiantou a fonte do comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O alerta foi dado perto das 02:00 e a situação foi dada como resolvida depois das 03:00.

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