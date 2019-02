A empresa têxtil Cunha & Alves, em Paços de Ferreira, fechou sem avisar as trabalhadoras na terça-feira passada, apesar de haver salários em atraso. Nesse dia, as funcionárias dirigiram-se para a fábrica para mais um dia de trabalho apenas para encontrá-la encerrada. Desde então têm tentado contactar a direção da fábrica sem sucesso.

As 40 funcionárias da Cunha & Alves, aberta durante 41 anos, decidiram não abandonar a área da fábrica em protesto e desde terça que se mantêm na estrada de Raimonda, em Paços, durante o horário de trabalho, e garantem ao Público que só sairão do local "depois de a empresa pagar o que deve".

Segundo as mesmas, a empresa têxtil teve pouco trabalho nos meses de novembro e dezembro de 2018, e já estava a passar por dificuldades desde 2017, embora a chefe nunca tenha admitido tal. Apesar dos problemas, admitem que nunca imaginaram este desfecho, com as portas fechadas e a direção incontactável. "Ninguém fala connosco e nós só queremos receber os nossos direitos", reclamam

Agora com a fábrica fechada, as trabalhadoras não sabem quem lhes irá pagar os dois meses de salário em atraso e o subsídio de férias de Natal de 2018.

Antes de decidir encerrar a empresa, a patroa prometeu pagar os pagamentos no dia 7 de fevereiro, algo que não fez até agora. "Disse-nos que esta segunda-feira ia pagar, mas quando o dia chegou disse que não tinha dinheiro porque o cliente [a Zara] não pagou e que na próxima semana ia ter uma reunião em Espanha para resolver essa situação", explicam ao Público. A chefe também garantiu que ia passar a carta do fundo de desemprego, algo que ainda não realizou.

Carlos Pereira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos setores têxteis, vestuário, calçado e curtumes do distrito do Porto (SINTEVECC), comentou a legalidade do encerramento sem aviso prévio da fábrica, afirmando que isto é "o prato do dia". "As empresas encerram e depois é que dão conhecimento aos trabalhadores", acusa.

O SINTEVECC marcou uma reunião com a direção da empresa para esta quarta-feira, onde seriam ser discutidas três questões: se as funcionárias poderiam ser despedidas por justa causa, os contratos serem suspensos ou a chefia passar os documentos necessários para o fundo de desemprego.

O sindicalista acrescentou ainda que as "funcionárias irão reclamar os seus direitos junto dos tribunais".