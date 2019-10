O Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ) prevê uma pequena subida da temperatura máxima para todo o país no domingo, dia das eleições legislativas , com céu pouco nublado e vento fraco a moderado no continente.Em território continental, o céu vai estar "geralmente pouco nublado", prevendo-se também "períodos de maior nebulosidade na faixa costeira a norte do Cabo Raso até meio da manhã e final do dia".O vento vai estar fraco a moderado, "soprando temporariamente forte nas terras altas das regiões Centro e Sul, sendo fraco na região Norte até final da manhã".O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima para todo o país.Na região da Grande Lisboa o céu estará "nublado por nuvens altas", a temperatura rondará os 27 graus celsius e o vento será moderado de Norte.A previsão para o Grande Porto é idêntica, com ventos moderados a soprar de nordeste, temperatura a rondar os 23 graus e o céu também nublado.Na Madeira, a previsão é de céu pouco a parcialmente nublado com as temperaturas a rondar os 25 graus e a temperatura do mar com 23 graus e ondas de 1 metro de altura. O vento será fraco no Funchal e moderado na ilha de Porto Santo.No arquipélago dos Açores, a previsão é de chuva e aguaceiros para todas as ilhas, exceto a ilha de São Miguel que contará com céu parcialmente nublado. As temperaturas vão rondar os 25 graus e o vento soprará moderado.No domingo, elegem-se 230 deputados à Assembleia da República.Todas as informações relativas ao processo eleitoral estão encontram-se no site do recenseamento eleitoral (www.recenseamento.mai.gov.pt), gerido pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), onde se podem consultar os cadernos de recenseamento e saber onde se deve deslocar para votar.