Alzira Costa, idosa que foi atropelada ao fugir das chamar, e José Tomás, que viria a falecer de problemas respiratórios, não foram englobadas na acusação do Ministério Público.

A acusação deduzida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Leiria relativa aos incêndios de 17 de Junho do ano passado na região centro deixa de fora duas vítimas mortais.



Segundo a acusação, a que o Expresso teve acesso, são consideradas 64 vítimas e não 66, que é o número completo das vítimas mortais daquele dia.



De fora ficaram os nomes de Alzira Costa, a idosa de 71 anos que morreu atropelada a fugir do fogo, e José Tomás, que viria a falecer mais de um mês depois, vítima do agravamento de problemas respiratórios.



Segundo o Ministério Público, não foi possível provar o nexo causal entre a actuação daqueles operacionais e a morte destas duas pessoas.



O DIAP de Coimbra registou ainda 38 feridos.



Entre os doze acusados estão três autarcas, os presidentes das Câmaras de de Figueiró dos Vinhos (Jorge Abreu,) e de Castanheira de Pera (Fernando Lopes) e José Graça, o vice-presidente da autarquia de Pedrógão Grande.

Foram ainda acusados Mário Cerol, segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, que dirigiu as operações no terreno; António Arnaut, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, e Sérgio Gomes, comandante do CDOS que se internou no dia dos incêndios e numa primeira fase tentou dirigir o combate ao fogo à distância, pelo telefone, segundo o jornal Expresso.