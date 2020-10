Rui Rio queixa-se da aplicação Stayway Covid

Uma vez que estive na reunião do Conselho de Estado a aplicação STAYAWAY COVID devia-me ter alertado. E não alertou. — Rui Rio (@RuiRioPSD) October 5, 2020





De recordar que a instalação da aplicação tem sido repetidamente aconselhada pelo primeiro-ministro, António Costa, que defende que esta é uma arma para o controlo da infeção em Portugal. Neste momento, já mais de um milhão de pessoas instalou a aplicação em Portugal.



Neste caso, para que Rui Rio recebesse a notificação, o advogado António Lobo Xavier teria de ter a aplicação instalada na altura da reunião - terça-feira da semana passada - e que quando teve resultado positivo fosse introduzir o código dado pelo médico à aplicação.



Além de Rui Rio cujo teste foi negativo, também Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues testaram negativo.



Marcelo, Ferro, Costa testaram negativo Os testes de diagnóstico de infeção com o novo coronavírus realizados no domingo pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, deram negativo. - Portugal , Sábado.





Rui Rio esteve na semana passada no Conselho de Estado, onde esteve também António Lobo Xavier, que entretanto foi diagnosticado com Covid-19. O líder do PSD já fez o teste que deu resultado negativo, mas queixa-se que a aplicação Stayway Covid não o notificou de ter estado em contacto com uma pessoa infetada.A queixa foi feita na sua conta do Twitter, onde outros utilizadores da rede social já sublinharam que para haver uma notificação era preciso que os presentes no Conselho de Estado tivessem a aplicação instalada e fossem lá referenciar o caso.