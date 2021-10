Rui Rio derrotado no Conselho Nacional do PSD. E agora?

Rui Rio sofreu a sua primeira derrota interna no PSD. O requerimento que apresentou para adiar as eleições internas foi chumbado no Conselho Nacional, por uns expressivos 70 votos contra e 40 a favor. Num órgão que, até aqui, tinha estado sempre ao lado do líder, este pode ser um sinal importante. Mas mais significativo do que isso: na contagem de espingardas que se faz nos bastidores, há cada vez mais distritais a cair para o lado de Paulo Rangel.

Quando Rangel anunciar a sua candidatura, esta sexta-feira ao final da tarde, vai fazê-lo sabendo que conquistou apoios decisivos para ser o próximo líder do partido. Tem do seu lado a poderosa distrital de Lisboa – graças ao decisivo apoio de Miguel Pinto Luz. Conquistou a distrital do Porto, liderada por Alberto Machado, onde Rui Rio terá – segundo as contas dos apoiantes de Rangel – no máximo uma das 18 secções que a compõem. Conseguiu trazer para o seu lado a importante distrital de Braga, liderada por José Manuel Fernandes (que é, no partido, conhecido como o "vice-rei do Norte"). E vai ter o apoio de Viseu, onde Pedro Alves – mais próximo de Luís Montenegro – deve organizar as tropas em torno do challenger de Rui Rio.

Mas o mapa de Rangel não se esgota aqui. As distritais de Coimbra, Setúbal, Leiria e Castelo Branco já estão alinhadas com o opositor. E Aveiro – liderada pelo vice de Rio, Salvador Malheiro – está dividida o suficiente para até aí os apoiantes do eurodeputados contarem com uma vitória. Até Beja, que tem estado com Rui Rio, pode virar.