Presidente do PSD considerou que o debate quinzenal foi mais calmo e esclarecedor, o que credibiliza o Parlamento.

O presidente do PSD, Rui Rio, elogiou esta quinta-feira a estreia de Fernando Negrão como líder parlamentar social-democrata, considerando que o debate quinzenal foi mais calmo e esclarecedor, o que credibiliza o Parlamento, que não deve ser uma arena. "Eu gostei não só da estreia do líder parlamentar do PSD como do debate como um todo", respondeu Rui Rio aos jornalistas quando questionado sobre o debate quinzenal com o primeiro-ministro de quarta-feira, o primeiro de Fernando Negrão.



Para o presidente do PSD, que não tem assento no parlamento, "aqueles debates, a existirem, têm de ser uns debates mais tranquilos, mais calmos, mais esclarecedores". "Quando nós transformamos o parlamento numa arena de uns contra os outros, a gritar, eu acho que isso descredibiliza o parlamento e descredibiliza os protagonistas. O debate de ontem (quarta-feira), muito pelo tom que o doutor Fernando Negrão imprimiu, foi um debate com um cariz diferente e eu acho que é um cariz melhor", elogiou.



Na opinião de Rio, desta forma, "fala-se de uma forma mais tranquila, mais pausada, esclarece-se ou não - uma vez que "uns sentem-se esclarecidos, outros não" - e "a imagem do parlamento sai reforçada quando assim é".



"Pode ser menos apelativo para as televisões, mas para o povo é seguramente mais credibilizador", observou.



O líder social-democrata sustentou que "o normal é que sejam debates esclarecedores e pausados", salvo as "circunstâncias especiais em que as pessoas se podem irritar um pouco mais", o que diz ser "normal da vida parlamentar".



"As pessoas não têm que estar a guerrear-se com muita violência", apelou.



No debate quinzenal com o primeiro-ministro de quarta-feira, Fernando Negrão manifestou toda a disponibilidade para dialogar com o Governo em nome do "interesse nacional", mas prometeu ao mesmo tempo uma "oposição responsável, construtiva e firme".



Na resposta, António Costa disse reencontrar Fernando Negrão "com gosto", depois de se terem cruzado na Câmara Municipal de Lisboa e em outras funções, e saudou a forma como este disse encarar os debates quinzenais.