Apesar da demissão de três directores de serviço no Hospital de Faro, após sugestão de redução de exames a idosos, o ministério diz estar apenas a "acompanhar" a situação

O Ministério da Saúde está a procurar confirmar as causas do pedido de demissão de três directores de serviço de Medicina do Hospital de Faro.

Segundo o Correio da Manhã, os responsáveis apresentaram demissão dos cargos depois de uma reunião com a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), no passado dia 22 de Fevereiro, em que foi sugerido uma redução no número de exames complementares de diagnóstico aos doentes, sobretudo, os mais idosos.

Segundo a carta de demissão de um dos directores, Alfredo dos Santos, o director do departamento médico, Horácio Guerreiro, criticou os tempos de internamento que considerou elevados, "o que se devia ao exagerado e não justificável pedido de exames complementares de diagnóstico a doentes, e em particular aos doentes com idades avançadas, para os quais não se justificaria determinado tipo de exames."



Fonte do Ministério da Saúde garante à SÁBADO que a situação está a ser acompanhada. "Do ponto de vista da gestão, estes hospitais são entidades empresariais e têm autonomia", acrescentou.



Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, os responsáveis demitiram-se por falta de resposta para a sobrelotação de doentes e à alegada pressão para atribuírem altas precoces, devido ao aumento da procura e a consequentes dificuldades no internamento.



A administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) já negou ter pedido aos três directores demissionários dos serviços de Medicina Interna que "adoptassem qualquer medida que colocasse em causa as boas práticas clínicas".