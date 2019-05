O presidente do PSD veio, esta sexta-feira, criticar mais uma vez ao aumento do salário de juízes, referindo que a alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais fará com que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, venha a "ganhar mais" que o primeiro-ministro quando abandonar as suas funções no Governo.

"Com a aprovação da proposta do Governo de aumento do salário dos Juízes, a Sra. Ministra, que pertence ao Supremo Tribunal de Justiça desde 2016, quando sair da função será promovida: irá ganhar mais do que o PM e ainda terá parte do salário livre de IRS", escreveu Rui Rio na sua conta pessoal, depois de esta quinta-feira ter publicado uma tabela onde divulgou que juízes conselheiros vão ter um aumento mensal entre cerca de 600 e 700 euros depois da alteração da norma ter sido aprovada.