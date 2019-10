Rui Rio, o líder do PSD, criticou esta quarta-feira a "promoção" de João Galamba, secretário de Estado da Energia, que sobe no Governo juntamente com o ministro que o tutela, Siza Vieira."Todos vimos as notícias sobre a exploração de lítio no Norte de Portugal e a concessão a uma empresa que tinha três dias, tinha sede numa freguesia do PS, constituída com 50 mil euros para um negócio de 350 milhões de euros, e concessionou sem estudo de impacto ambiental. A minha questão em relação a esta promoção de João Galamba é se está em condições de dizer a esta câmara e ao país, que no plano legal político e ético o Secretário de Estado agiu bem? Sem qualquer mácula?", questionou o social-democrata.

Sobre a polémica das licenças dadas por João Galamba para exploração de lítio, o chefe do Governo remeteu para o antigo ministro da Economia de Pedro Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira. Foi ele, segundo o primeiro-ministro, quem atribuiu a licença à empresa em causa, e agora o Governo tem de a manter na mesma empresa ou numa outra que a mesma indique.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, autorizou a concessão de exploração de lítio em Sepeda, no concelho de Montalegre, a uma empresa com um capital social de 50 mil euros.