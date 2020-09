Rui Pinto introduziu as passwords mas não as revelou à PJ

Rui Pinto decidiu termos da colaboração com PJ para abrir discos. Foi o hacker quem introduziu as passwords e até hoje não as revelou à polícia.

As autoridades francesas pediram as credenciais à PJ para fazer cópias dos discos mas não poderá ser a Judiciária a ajudar, já que depende da vontade do arguido decidir se cede acesso ou não. As revelações foram feitas pelo inspetor da PJ José Amador durante a sessão do julgamento do Football Leaks que decorre esta quinta-feira no Campus da Justiça.



Segundo Armador, citado pelo Correio da Manhã, os discos estão apenas a ser "protegidos" pela PJ que não pode ajudar as restantes autoridades.



Rui Pinto, de 31 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, por 14 de violação de correspondência e por seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto, então representante de Rui Pinto.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e o seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.