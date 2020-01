O whistleblower português Rui Pinto acusou esta quinta-feira a justiça portuguesa de querer silenciar o Luanda Leaks. No Twitter, o pirata informática afirmou que se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português, "as informações nunca viriam a público" e que "há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber".

"Acho que os cidadãos portugueses já perceberam que a minha prolongada e desproporcional prisão preventiva tem como objetivo primordial silenciar as minhas denúncias, e manter escândalos como o Luanda Leaks fechados a sete chaves", escreveu na rede social.



Rui Pinto escreve também que, "se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português", as informações da investigação que visou a empresária angolana Isabel dos Santos "nunca viriam a público", e que "nem as autoridades angolanas alguma vez seriam informadas da existência destes dados", remantando que haverá ainda muita informação sobre Vistos Gold, ESCOM e BES Angola por divulgar.





Rui Pinto, que se encontra preso preventivamente por suspeita de crime informático e tentativa de extorsão, assumiu, segundo os seus advogados, a responsabilidade de ter entregue, no final de 2018, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF), um disco rígido contendo todos os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos, sua família e todas as pessoas que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros.



"Os advogados abaixo assinados declaram que o seu cliente, o Sr. Rui Pinto assume a responsabilidade de ter entregue, no final de 2018, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF), um disco rígido contendo todos os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos, sua família e todos os indivíduos que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros", referia uma nota de William Bourdon e Francisco Teixeira da Mota.



A PPLAAF confirmou que recebeu do hacker português os dados referentes à fortuna da empresária angolana Isabel dos Santos.



"Muitos meios de comunicação social de todo o mundo publicaram nos últimos dias informações importantes sobre a fortuna da família do ex-Presidente de Angolano José Eduardo dos Santos. A fonte do 'Luanda Leaks' é o denunciante Rui Pinto", referia a PPLAAF, dando a ententeder que o português terá atuado individualmente.



Ao todo foram analisados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), do qual faz parte o jornal Expresso, mais de 715 mil documentos onde são detalhados os esquemas que ajudaram Isabel dos Santos a tornar-se a mulher mais rica de África tendo, em inúmeros casos, servido-se do erário público angolano. Um dos casos mais escrutinados foi o de quando em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana. Foram transferidos 115 milhões de euros para uma conta offshore.