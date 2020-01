O juiz desembargador Pedro Mourão, atual vogal na Comissão Nacional de Proteção de Dados e membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, vive numa casa sem licença de utilização, arrestada no âmbito de um precesso do BPN, no qual o Estado reclama ao empresário Carlos Marques, o proprietário da casa, mais de 104 milhões de euros. Ao Público , o juiz afirmou ter um contrato de arrendamento em nome do irmão mais velho, mas não revelou o valor da renda.