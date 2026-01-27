Sábado – Pense por si

Rui Pinto admite já ter votado no Chega mas critica Ventura: "Um pseudo-messias da mudança"

Renata Lima Lobo 10:32
O hacker português, que escreveu sobre as eleições no X, assegura que não é "de esquerda, nem de direita".

Rui Pinto, que recentemente foi devido à sua condenação no Football Leaks, revelou no X que já votou no Chega. "Não sou de esquerda, nem de direita, e não tenho pruridos em dizer que já votei pontualmente no Chega, como voto de protesto e estratégico", escreveu, num texto publicado este domingo.

Rui Pinto
Rui Pinto DR

No entanto, o desabafo serviu para tecer uma crítica a André Ventura, presidente do Chega e atual candidato à presidência da República. Um líder político que Rui Pinto descreve como "um pseudo-messias da mudança". "Não há ali um plano a médio/longo prazo para o país, com cabeça, tronco e membros, apenas soundbytes de um oportunista que manipula com sucesso um segmento da população mais descontente", lê-se na publicação.

O desabafo acabou por merecer algumas críticas, seguidas de reações de Rui Pinto. Numa das respostas, o hacker justifica que o voto de protesto no Chega teve o "objetivo de colocar pressão nos partidos tradicionais para corrigirem os maus vícios".

