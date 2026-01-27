Morreu António Chainho, o "mestre da guitarra portuguesa"

Encerrou a carreira de 60 anos em setembro de 2024, tendo nesse ano editado o derradeiro álbum, "O Abraço da Guitarra", no qual homenageou os que através da rádio foram os seus mestres.

O músico e compositor António Chainho morreu esta terça-feira na sua residência em Alfragide, nos arredores de Lisboa, no dia em que completaria 88 anos, disse à Lusa o seu agente artístico.

O "mestre da guitarra portuguesa", como era referido pela crítica especializada internacional, encerrou a carreira de 60 anos em setembro de 2024, tendo nesse ano editado o derradeiro álbum, "O Abraço da Guitarra", no qual homenageou os que através da rádio foram os seus mestres.

António Chainho nasceu em S. Francisco da Serra, no distrito de Beja, a 27 de janeiro de 1938, e começou a tocar no meio fadista na década de 1960.

