O Conselho Regulador da ERC já tinha dado um parecer não favorável às destituições de Vítor Manuel Gonçalves Loureiro e de João Fernando Correia Ramos dos cargos de Directores Adjuntos da Direcção de Informação de Televisão da RTP.

A administração da RTP informou esta quinta-feira que "já submeteu" à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) o pedido de aprovação da nova equipa da direção "acompanhado da fundamentação da directora de informação", Maria Flor Pedroso.



"O Conselho Regulador da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social deliberou, no dia 21 de Novembro de 2018, não dar parecer favorável às destituições de Vítor Manuel Gonçalves Loureiro e de João Fernando Correia Ramos dos cargos de Directores Adjuntos da Direcção de Informação de Televisão da RTP, por considerar que o operador público não fundamentou adequadamente os pedidos de exoneração", refere a entidade, em comunicado divulgado esta quinta-feira.



Também em comunicado, a administração da RTP refere que "convidou a nova directora de informação de televisão, Maria Flor Pedroso, a formar a sua equipa em total liberdade. Proposta que a administração aceitou na íntegra, bem como a sua fundamentação".



Ora, "nessa linha de autonomia, o Conselho de Administração da RTP considera que quem está em melhores condições para explicitar a fundamentação da constituição da equipa de informação de televisão perante a ERC é a própria directora de informação", prossegue.



"Aliás, esteve marcada uma audição a Maria Flor Pedroso com esse objectivo, posteriormente suspensa por iniciativa da Entidade Reguladora para a Comunicação Social", aponta o Conselho de Administração liderado por Gonçalo Reis.



"Em consequência deste processo, a RTP já submeteu à ERC o pedido de aprovação da equipa da Direcção de Informação, acompanhado da fundamentação da directora de informação", salienta, sublinhando tratar-se de "fundamentação" que espera que "tivesse sido apresentada na audição que não chegou a realizar-se".



Este entendimento, adianta o órgão, "é também partilhado pelo diretor adjunto cessante Vítor Gonçalves que esta manhã colocou o seu lugar à disposição, no sentido de assegurar 'o princípio da liberdade da nova Diretora de Informação de constituir a sua equipa'".



"A ERC não emitirá assim qualquer pronúncia sobre os novos nomes propostos pela RTP para assumirem o exercício dessas funções, uma vez que os cargos não se encontram efetivamente vagos", acrescentou o regulador, no comunicado.