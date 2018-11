A Autoridade para as Condições dos Trabalhos notificou que a Ryanair procedeu a práticas ilícitas durante o período de greve dos funcionários da companhia aérea.

O Ministério Público está a analisar as greves dos tripulantes de cabine da Ryanair em Portugal depois de receber três notificações efectuadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) na sequência das inspecções à mesma greve. A análise está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.



A investigação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República ao jornal Público na sequência da ida da inspectora-geral da ACT ao Parlamento para falar das acções inspectivas ligadas às greves dos funcionários da Ryanair.



Segundo fonte da ACT, "as participações ao Ministério Público foram efectuadas no final de Setembro" eabrangem matérias "relativas a substituição de grevistas e coacção" e "prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve" que decorreu em Abril, Julho e Setembro.



Dias antes da ida da directora-geral ao Parlamento, o presidente da Ryanair, Michael O'Leary, garantiu que a ACT tinha confirmado que a empresa irlandesa cumpria a lei portuguesa em matéria de greves.



Uma publicação em Diário da República desta quarta-feira refere que os deputados recomendam ao Governo que "desenvolva diligências" junto da Ryanair para que esta aplique a legislação portuguesa nas relações laborais, já que a empresa aplica as normas irlandesas, cita o jornal Público.