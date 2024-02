Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Rita Matias, o trunfo de Ventura para ganhar as eleições

A um mês das legislativas, o Chega é a força política mais popular entre os jovens - e não é por acaso. Em 2020, André Ventura lançou Rita Matias com uma estratégia clara: captar a atenção do eleitorado feminino e jovem. Para isso, a deputada foi a Madrid aprender com o Vox a criar conteúdos virais, estabeleceu relações com o Fidesz, da Hungria, e faz parte de uma rede internacional conservadora católica. Para trás deixou um passado de aversão ao Chega e de apoio à causa palestiniana - é mandatária nacional e estrela interna.