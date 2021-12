Rendeiro foi transferido para prisão conhecida pela violência

O ex-presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, condenado em três processos em Portugal e detido na África do Sul na semana passada, foi transferido esta segunda-feira para uma cadeia de alta segurança em Durban, depois de duas noites numa cela individual na esquadra de Durban Norte. Westville tem historial de violência entre prisioneiros e entre funcionários e prisioneiros e, segundo o Público, encontra-se sobrelotada.







João Rendeiro em tribunal Lusa

O novo local para onde João Rendeiro foi transferido é o único estabelecimento prisional da área de Durban e encontra-se numa área montanhosa, a 30 minutos do tribunal de Verulam, onde o ex-banqueiro será esta terça-feira ouvido.Uma das maiores na África do Sul, a prisão de alta segurança tem 5 alas: uma para mulheres, um centro educativo e três para homens, onde numa delas Rendeiro passará a sua terceira noite detido, depois de duas noites numa cela individual.

O ex-banqueiro, que estava fugido à justiça portuguesa há três meses, foi detido num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana. A sua audição em tribunal foi adiada para as 11h00 locais (9h em Lisboa) de terça-feira, após pedido da defesa, que já tinha pedido ao tribunal a libertação sob fiança.

A defesa de João Rendeiro é assumida, na África do Sul, pela advogada June Marks, segundo o Diário de Notícias. À mesma fonte, a advogada alegou que o ex-banqueiro só podia ficar detido durante 18 dias. Contudo, o juiz tem 80 dias para decidir sobre o pedido de extradição.



O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.



O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.