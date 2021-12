João Rendeiro já chegou ao tribunal para conhecer medida de coação

João Rendeiro já chegou ao tribunal de Verulam, África do Sul, onde se dará a primeira audiência para decidir qual será a medida de coação a aplicar. A defesa do ex-banqueiro quer que este seja libertado sob fiança, e se tal não ocorrer, apresentará recurso junto do Supremo.



O Ministério Público não aceita a fiança, dado o historial de Rendeiro e "tendo em conta a condenação em Portugal", explicou esta segunda-feira a porta-voz do Ministério Público Natasha Ramkisson.



O ex-banqueiro será presente a um juiz devido ao prazo legal de 48 horas para que tal seja feito depois da detenção. O juiz tem alguns dias para decidir.