A massa insolvente da empresa dona do saco azul do Grupo Espírito Santo (GES) exige o pagamento de uma indemnização de quase 73 milhões de euros a cinco arguidos acusados no caso Marquês. A indemnização está relacionada com as alegadas luvas que o GES, por supostas ordens de Ricardo Salgado, terá pagado a José Sócrates, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Hélder Bataglia e ao próprio Salgado. O valor mais elevado é exigido a Sócrates: 29 milhões de euros.