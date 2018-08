O incêndio no concelho da Sertã não chegou a ameaçar as povoações.



O incêndio florestal que deflagrou este domingo no concelho da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está oficialmente dominado. As chamas não chegaram a ameaçar povoações, segundo o presidente do município e a Protecção Civil.





"Os meios foram muitos e houve uma rápida actuação", disse à agência Lusa o autarca José Farinha Nunes, referindo que o fogo que deflagrou às 14h10 numa zona de pinhal perto da localidade de Figueiredo chegou a ter "grandes proporções". "Foi só na floresta, não houve pessoas nem casas em risco", explicou José Farinha Nunes.



Às 17h38 de domingo, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) garantiu na sua página de Internet que o fogo já estava em fase de resolução.



No local estão ainda cerca de 249 operacionais, 65 viaturas e oito meios aéreos.