Em pouco mais de seis meses, as queixas acerca do Centro Nacional de Pensões (CNP) da Segurança Social dispararam 88%. O valor foi obtido no Portal da Queixa, que revela testemunhos de pessoas à espera da pensão de reforma há três anos.

Os atrasos na atribuição das reformas são o motivo principal de queixa. Seguem-se as demoras na atribuição de pensões de sobrevivência, viuvez e alimentos, e em terceiro lugar, a falta de resposta do CNP aos pedidos de informação (ausência de esclarecimentos por telefone, email e fax).