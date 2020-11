Por causa da pandemia que em março levou ao cancelamento e suspensão de vários eventos culturais, realizaram-se este ano em Portugal menos 159 corridas de toiros do que em 2019. Contas feitas pelo setor, contabilizaram-se apenas 48 espetáculos tauromáquicos contra os 207 realizados no ano passado. Segundo a PróToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia "estes números vêm interromper a tendência de crescimento do setor nos últimos 3 anos, que obteve 469 mil espectadores em Touradas só no ano de 2019".