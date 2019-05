O parlamento chumbou, esta sexta-feira, a recuperação do tempo de serviço dos professores e, no final da votação, o secretário-geral da Fenprof anunciou que irá manter o cargo. "Podem agradecer ao PS e ao doutor António Costa, que me ajudaram a tomar uma decisão", referiu aos jornalistas, à saída das galerias da Assembleia da República, onde assistiu ao debate.

"Se os professores me quiserem mantenho-m e como secretário-geral da Fenprof", afirmou Nogueira, indicando que os sindicatos irão anunciar até à próxima quarta-feira se os professores anunciam uma nova greve às avaliações, a começarem no dia 6 de junho.

Com o resultado desta votação, fica em vigor o decreto do Governo que recupera apenas dois anos, quatro meses e 18 dias do tempo de serviço (referente ao período entre 2011 e 2017) em que a carreira docente foi alvo de congelamento – ao contrário dos nove anos, quatro meses e dois dias pedidos pelos professores.