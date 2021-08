Quem são os seis autarcas 'entalados' por Marcelo?

Marcelo Rebelo de Sousa usou, pela 24ª vez, o seu direito a vetar um diploma saído da Assembleia da República. Desta vez, vetou as novas regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que previa a extinção de processos a autarcas que não tivessem cumprido as normas de gestão financeira. Caso fosse aprovado este diploma, cinco autarcas do PS e um da CDU poderiam ser perdoados pelo incumprimento das regras do PAEL criado em 2012, não perdendo assim o seu mandato.



Segundo o Ministério da Administração Pública, em abril deste ano, havia oito municípios com processos pendentes por alegada violação das regras de equilíbrio financeiro, mas entretanto dois terão caído. As autarquias ainda em risco são as de Vila Nova de Gaia (PS), Cartaxo (PS), Aljustrel (PS), Alfândega da Fé (PS), Covilhã (PS) e Évora (CDU). Em causa estariam incumprimentos do PAEL, não tendo os autarcas cobrado todos os impostos devidos para retirar a sua autarquia do vermelho a nível financeiro. Um dos casos que já está em tribunal é o de Gaia.



Em 2015, a Câmara decidiu reduzir o IMI (contrariando as regras que exigiam, entre outras compartidas, a cobrança da taxa máxima deste imposto), extinguir a taxa das rampas e de proteção civil. Na avaliação da Inspeção-Geral das Finanças, tais medidas retiraram receita à Câmara quando tinha as contas no vermelho. O autarca de Gaia é Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, suspeito de autoplágio, como avançou a SÁBADO, e recandidato pelo PS à Câmara Municipal de Gaia.



Em 2012, quem presidia à autarquia de Alfândega da Fé era Berta Nunes, que deixou o cargo em 2019, enquanto cumpria o terceiro mandato, para ser secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Terá igualmente incumprido com as normas decretadas durante o Governo de Passos.