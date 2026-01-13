Sábado – Pense por si

PRESIDENCIAIS. AS HISTÓRIAS DAS MULHERES

Quem são as candidatas a primeira-dama

Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes 13 de janeiro de 2026 às 23:00

Seguro conheceu a mulher na discoteca, Ventura no café perto da igreja e Marques Mendes na escola. Margarida, Dina e Sofia também podem chegar Belém.

Desde a eleição de Ramalho Eanes, em 1976, que as mulheres dos Presidentes os acompanham em visitas de Estado e se dedicam a obras sociais, mas foi só na presidência de Jorge Sampaio (1996-2006) que a figura da primeira-dama ganhou estatuto legal – e um gabinete de apoio na Casa Civil (ver caixa).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Casas Filhas Filho Casamento Luís Marques Mendes António José Seguro André Ventura CHEGA João Cotrim de Figueiredo Partido Social Democrata Mário Soares Caldas da Rainha Guimarães Partido Socialista São Nicolau Hungria Dia da Liberdade
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Quem são as candidatas a primeira-dama