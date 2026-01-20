Quem era o banqueiro português encontrado morto num hotel em Moçambique

Trabalhava há dez anos no país africano e integrava o Conselho da Diáspora Portuguesa desde 2023. BCI diz que o seu "legado continuará a inspirar o banco". Terá sido assassinado com recurso a uma arma branca.

O banqueiro português Pedro Ferraz Reis, encontrado morto (terá sido assassinado com recurso a uma arma branca, apurou o CM) na segunda-feira à noite nas casas de banho do Hotel Polana, em Maputo, residia há 10 anos em Moçambique e era administrador do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), cargo que agora ocupava depois de ter sido CFO (diretor financeiro) no mesmo banco, uma das principais entidades bancárias do país africano.



Pedro Reis DR

Além de membro do Conselho Executivo do BCI Moçambique, integrava o Conselho da Diáspora Portuguesa desde 2023, um reconhecimento pela sua ligação à comunidade portuguesa no estrangeiro e do seu percurso profissional.

No BCI acumulava as funções de vogal executivo e membro do Conselho de Administração, com responsabilidades na definição da estratégia e na supervisão institucional do banco.

Ao longo do seu percurso no BCI, "distinguiu-se pelo elevado sentido de responsabilidade, pela dedicação à instituição e pelo contributo relevante para o fortalecimento da governação, da solidez e da reputação do BCI, num contexto exigente e em permanente transformação, deixando uma marca que será sempre recordada com respeito e conhecimento", lembrou o banco numa nota de pesar esta terça-feira.

A administração do BCI assinalou ainda que, para além do seu papel enquanto administrador, Pedro Ferraz Reis "será recordado pela proximidade, pelo respeito pelas pessoas e pelo compromisso genuíno com os valores do BCI, deixando um legado que continuará a inspirar o banco".

Licenciou-se em 'Business Administration' e tirou o mestrado em 'Science in Finance' pela pela Universidade Católica Portuguesa. Em 2011 terminou um 'General Management Programme' na Harvard Business School, em Boston, nos Estados Unidos.

Antes de iniciar funções na entidade bancária em Moçambique, trabalhou nove anos no BPI, entre 2004 e 2013, com responsabilidades na área do marketing e da estratégia. Desempenhou também funções de presidente do Conselho Executivo da Universidade do Porto entre 2015 e 2015.

Iniciou a carreira em 1995 como assessor do presidente do Conselho de Administração e do Diretor Geral no Banco de Fomento Exterior (BFE).

Pedro Ferraz Reis foi encontrado sem vida, nesta segunda-feira, nas casas de banho do Hotel Polana, um hotel histórico localizado em Maputo, Moçambique.

As circunstâncias da morte ainda não foram publicamente reveladas pelas autoridades locais, mas o CM sabe que o português terá sido assassinado com recurso a uma arma branca. As autoridades moçambicanas estão a investigar o caso.

Segundo as autoridades moçambicanas, citadas pela Lusa, foi morto com recurso a uma faca num hotel da capital moçambicana, com a polícia a avançar com as investigações com base nas fitas de gravação do hotel, mas ainda sem suspeitos.

"Quanto às razões, são questões que só poderemos avançar depois da investigação que se está a fazer através do comando conjunto. Mas confirmo o caso" disse a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na cidade de Maputo, Marta Pereira, acrescentando que o crime aconteceu na segunda-feira, pelas 23:46, e tratou-se de "um homicídio voluntário".