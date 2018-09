Os pais dos alunos de pelo menos duas escolas do 1.º Ciclo do Grande Porto receberam um inquérito com perguntas respeitantes à ascendência dos alunos. O inquérito motivou uma queixa junto da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e junto do Alto-Comissariado para as Migrações, especificamente na Comissão para Igualdade e Contra a Discriminação Racial.De acordo com o Jornal de Notícias, os encarregados de educação são questionados no inquérito se a origem do pai ou da mãe é "portuguesa, cigana, chinesa, africana, Europa de Leste, indiana, brasileira" ou outra.Os pais sentiram-se discriminados. "Fui levar o meu filho à Escola do Estádio do Mar, em Matosinhos, e entregaram-me um envelope com uns papéis a dizer que fui seleccionado para participar numa investigação. É um questionário tolo com perguntas racistas", disse ao JN o pai de um aluno.O inquérito em questão, organizado pela CLOO, uma empresa de consultadoria em economia comportamental e coordenado pela investigadora Diana Orghian, tem por objectivo "melhorar os métodos educativos em Portugal". Ao mesmo jornal, a coordenadora frisa que a Direcção-Geral de Educação autorizou o inquerito, apesar da DGE afirmar que "nada ter a ver com o estudo".