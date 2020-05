Queixas à Provedoria da Justiça relacionadas com idosos disparam

A Provedoria de Justiça recebeu 600 queixas durante o Estado de Emergência, sobretudo de famílias em dificuldade de contactar com idosos institucionalizados, e um aumento exponencial de chamadas pela Linha do Idoso.

Segundo escreve o Público nesta terça-feira, 5 de maio, dessas 600 solicitações, mais de 400 resultaram na abertura de procedimento de queixas. As restantes foram resolvidas através do telefone ou por escrito.A desproteção social de trabalhadores independentes, o funcionamento dos lares de idosos, o cancelamento e reembolso de viagens e de espetáculos ou queixas sobre o preço elevado de produtos, como o álcool ou o gás foram alguns dos temas que motivaram queixas à Provedoria.No entanto, foram os idosos que estiveram estiveram no centro das atenções: um dos motivos mais frequentes de queixas foi a dificuldade das famílias em contactarem telefonicamente os idosos institucionalizados em lares.