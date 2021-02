Caso Homeniuk: 'A prova de que algo falhou é que o Estado assumiu a responsabilidade'

Da Segurança Social ao homicídio de Ihor Homeniuk, Maria Lúcia Amaral tem sido uma voz crítica das instituições do Estado. Recusa que a Provedora de Justiça (PdJ) tenha "estados de espírito", mas assume frustração quando os responsáveis políticos não a escutam.





O PdJ é um órgão de justiça informal, ao contrário do poder judicial. Tem uma latitude de ação muito grande, porque muita coisa lhe chega. Mas que, no fundo, não tem nenhuma eficácia decisora. Pergunta-me: fico frustrada? Com toda a transparência: quando fico frustrada, fico comigo mesma, porque significa que não me fiz ouvir. O único poder que tenho é o da palavra. Quando o poder político não ouve a minha palavra, parto do princípio que não o exerci com convicção ou argumentação racional suficiente para me impor.