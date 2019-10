O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje o aviso amarelo de chuva por vezes forte e persistente ao distrito do Porto que se junta assim a Braga, Viana do Castelo e Vila Real.O aviso amarelo para os quatro distritos do norte entrou em vigor às 06:36 e termina às 18:00 de hoje.O IPMA emitiu também aviso amarelo para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) devido à previsão de vento forte.O aviso vai estar em vigor entre as 12:00 locais de hoje (13:00 em Lisboa) e as 15:00 de quinta-feira (16:00 em Lisboa).Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado e períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Raso, por vezes forte no Minho e Douro Litoral até final da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, e sendo fraca no Baixo Alentejo e Algarve.A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se do quadrante oeste na região Sul a partir do início da tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro até final da tarde.Está ainda prevista neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura máxima no litoral da região Centro.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 18 (em Lisboa) e as máximas entre os 15 (na Guarda) e os 23 (em Santarém, Évora, Beja e Faro).O IPMA prevê para os grupos ocidental e central céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento sul fresco, temporariamente muito fresco a forte com rajadas até 90 quilómetros por hora.Para o grupo oriental (Santa Maria e São Miguel) está previsto céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e vento sul moderado a fresco, tornando-se muito fresco com rajadas até 65 quilómetros por hora.Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 18 e os 23, na Horta 19 e os 23 e em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada entre os 19 e os 24 graus.