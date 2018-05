Relacionado Buscas no Sporting também abrangem investigação a futebol

A operação policial ocorre depois da investigação sobre a alegada compra de árbitros no andebol, por parte do Sporting.Segundo avança a CMTV os quatro detidos são André Geraldes, director do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, e Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, acusados de serem parte activa no esquema de corrupção.A PJ também estará a investigar alegada corrupção em jogos de futebol do Sporting, nomeadamente um jogo entre Sporting- Vitória de Guimarães que a equipa de Alvalade venceu por 5-0. O jornal desportivo O Jogo avança que jogo frente a Feirense está também a ser investigado.Em declarações prestadas à TVI 24, a Procuradoria Geral da República confirmou que o DIAP do Porto está responsável pelas buscas desta manhã. "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, confirma-se a realização de buscas no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto", cita o canal.