São 342 as famílias que viram os seus rendimentos aumentar de 2016 para 2017, o que lhes permitiu entrar no grupo dos que declararam mais de 250 mil euros anuais no IRS. Segundo as estatísticas extraídas das declarações entregues em 2017 (referentes aos impostos de 2016), no total, foram 2794 (mais 13,95%) os que entraram neste escalão. No valor abaixo, entre os 100 mil e os 250 mil euros, existem agora 38.202 famílias, mais quatro mil agregados do que antes.Segundo o Diário de Notícias, de uma maneira geral todos os escalões de rendimentos acima dos 10 mil euros registaram um aumento - já abaixo deste valor houve um decréscimo do número de agregados.Em queda estão também as declarações de despesas com educação. As estatísticas reveladas pela Autoridade Tributária e Aduaneira indicam que o valor global caiu de 262 milhões para 257 milhões de euros e que houve uma quebra de 51 mil agregados familiares a reportar gastos com a educação.Na saúde, também baixou o número de contribuintes que deduziram despesas - cerca de 13 mil - mas o valor abatido ao imposto aumentou: de 414 milhões em 2015 para 421 milhões de euros em 2016.