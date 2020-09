Quais são as limitações dos testes rápidos da Cruz Vermelha?

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, elencou alguns problemas relacionados com os 500 mil testes que a Cruz Vermelha anunciou que queria oferecer a escolas e lares."Os testes de antigénio detetam proteínas podem estar incluídos no que designamos por testes rápidos. O rápido aqui será entre dez e 30 minutos", explicou o governante.Contudo, os testes têm uma sensibilidade "menor" que os convencionais, os PCR-RT (através de zaragatoa), "particularmente quando a carga viral nos doentes é baixa". "Os assintomáticos com uma carga viral podem testar negativo com estes testes. Esta diminuição da sensibilidade para eventuais falsos negativos é condicionante."Na época outono/inverno em que "a necessidade de testagem será superior, concomitantemente com o início da época gripal", o Governo vai considerar a hipótese, estando até marcada uma reunião entre a Cruz Vermelha, INSA e o Infarmed."Vários países europeus estão a fazer uma análise deste tipo de testes. A Bélgica está a usar, mas logo a seguir faz o PCR-RT para confirmar os negativos. A Itália usou em aeroportos, para controlar passageiros de países de alta transmissão. Estamos a acompanhar os estudos, mas há alguma incerteza e indefinição para o seu uso atual", continuou Sales. Contudo, numa fase posterior, "pode ser considerado o seu uso"."Quando um teste destes é utilizado, é muitas vezes para definir os positivos com alta carga viral. Neste caso é um bom teste", mas tem que se ter em conta "a probabilidade de falsos negativos e de ter que ser feito um teste PCR consequente".Um teste rápido não deve ser o único a ter em conta na avaliação, mas "num contexto de escassez de recursos, de evoluçao epidémica e em certas situações específicas, surtos, em contexto de lares, escolas, os testes poderão ser uma mais-valia porque permitem detetar indivíduos com doença ativa".