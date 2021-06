PSP vai limitar circulação em Lisboa durante os Santos Populares

A Polícia de Segurança Pública vai colocar em campo um forte aparato policial a partir de amanhã, quarta-feira, no âmbito dos Santos Populares. A PSP anunciou que vai haver um "forte dispositivo policial" nas ruas de Lisboa, especialmente nas zonas onde é mais comum haver celebrações ligadas aos santos populares.







só poderão entrar nos bairros lisboetas os moradores.

De acordo com comissário Ulisses dos Santos, durante uma conferência de imprensa, o patrulhamento vai ser particularmente intensivo nas zonas do Bairro Alto, do Cais do Sodré e da Avenida 24 de Julho. Nesses locais vai haver "limitação rodoviária e pedonal". Haverá ainda restrições nos miradouros da cidade que serão isolados com fitas e grades.Não são permitidos fogareiros na via pública e depois do fecho do comércioAntónio Carlos da Silva, Delegado da Administração regional de Lisboa e Vale do Tejo, lembrou que se vive um momento difícil de aumento de casos de covid-19 em Lisboa. "Estamos a evitar que Lisboa chegue aos 240 casos por 100 mil habitantes para evitar que recue", afirmou.As medidas foram anunciadas no Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide, onde estiveram presentes Domingos Urbano Antunes, Superintendente da PSP; António Carlos da Silva, Delegado da Administração regional de Lisboa e Vale do Tejo e Paulo Brisos, Comissário da polícia municipal de Lisboa.