Existem 17 sindicatos da PSP em Portugal, algumas delas criadas para causar "alarido" na Assembleia da República. Segundo a lei, cada dirigente sindical tem direito a 48 dias de folga por ano.

Existem sindicatos da PSP com mais membros em cargos de chefia do que associados. De acordo com números da Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública divulgados pelo jornal i, existem 17 associações sindicais da força de segurança e algumas delas têm maior ou igual número de dirigentes e associados ao total de sindicalistas.

Os dados, actualizados no dia 31 de Outubro, revelam que o Sindicato de Agentes da Polícia de Segurança Pública (SPSP), por exemplo, tem 107 sócios mas, neles, existe um total de 109 responsáveis, entre 29 dirigentes e 80 delegados. Também o Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP) apresenta a mesma tendência, com 324 associados mas 365 dirigentes e delegados – 176 e 189, respectivamente.

Existe ainda o caso de três sindicatos com igual número de associados e membros em cargos de chefia: o Sindicato dos Polícias do Porto (SINDIPOL-PORTO), com 36 sócios, 24 dirigentes e 12 delegados; o Sindicato dos Polícias de Braga (SPBRAGA), com 27 associados, 19 dirigentes e 8 delegados; e a Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), que reúne 425 sócios, 284 dirigentes e 141 delegados.

No meio de tudo, destaca-se a Federação Nacional dos Sindicatos de Polícia (FENPOL), com 42 dirigentes, 73 delegados e nenhum associado. O número de sindicatos da PSP cresceu este ano, com a introdução do SPBRAGA em Março e OSP/PSP em Fevereiro, e continua a ser um dos sectores com maior estrutura sindical.

O elevado número de sindicalistas é exactamente criticada pelos mesmos. Ao i, o presidente da OSP/PSP considera que a lei sindical deveria ser "alterada". "É muita gente na minha direcção e a minha ideia era que isto criasse algum alarido na Assembleia da República para que alguma coisa mudasse, mas nada fizeram", admitiu Jorge Rufino, indicando que se tratou de "uma espécie de bluff para obrigar a AR a fazer alguma coisa".

O dirigente acredita que "há sindicatos a mais na polícia" e que a situação é "negativa porque gera dispersão". De acordo com a lei, cada dirigente tem direito a quatro dias de folga por mês, cerca de 48 dias por ano – chamados de créditos sindicais. Em relação aos delegados, têm créditos de 12 horas por mês, seis dias por ano.