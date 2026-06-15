PSP reforça vigilância em zonas mais procuradas durante o verão

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A PSP iniciou esta segunda-feira uma operação de reforço de vigilância das zonas de maior afluência de pessoas durante o verão, deslocando meios para vigiar zonas balneares, centros históricos, pontos turísticos, bares, aeroportos ou centros comerciais.



PSP vigia zonas de maior afluência de pessoas durante o verão Direitos reservados

Denominada operação "Polícia Sempre Presente -- Verão Seguro 2026", a iniciativa "integra a estratégia nacional da PSP de reforço da segurança durante a época estival e tem como principal propósito garantir elevados níveis de segurança objetiva e subjetiva para todos os cidadãos", refere a instituição em comunicado.

A operação desenvolver-se-á entre hoje e 15 de setembro de 2026 e abrange todo o território nacional sob jurisdição da PSP. O período estival caracteriza-se por um acréscimo expressivo da circulação de pessoas, associado à deslocação de residentes e visitantes, à realização de eventos culturais, recreativos e desportivos e à maior frequência de espaços balneares, comerciais e de lazer, exigindo uma resposta policial ajustada e reforçada.

"O dispositivo policial será orientado para locais de maior afluência de pessoas", com foco em "zonas balneares e áreas turísticas, centros históricos e comerciais, aeroportos, com controlo rigoroso e contínuo das fronteiras aéreas, interfaces de transportes públicos (estações ferroviárias e rodoviárias), "estabelecimentos de diversão noturna e locais de realização de eventos de grande dimensão" ou "áreas residenciais" que possam ser alvo de assaltos.

Nestas zonas, a "segurança rodoviária constitui um dos eixos prioritários da operação" e está previsto o "controlo e fiscalização de infrações com maior impacto na sinistralidade".

Em causa estão questões como o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool, o uso de telemóveis, a falta de cintos de segurança ou o reforço do controlo dos motociclos, "atendendo ao aumento da sua utilização no verão".

O "transporte coletivo de crianças associado a atividades de férias escolares" serão também objeto de vigilância reforçada.

No que diz respeita à "prevenção criminal e segurança digital", a PSP prevê dar atenção a "furtos, roubos e crimes de oportunidade em zonas de grande aglomeração de pessoas" e a questões como a "criminalidade praticada contra turistas" ou "burlas associadas a reservas fraudulentas de alojamento para férias", bem como atos de "violência grupal e perturbação da ordem pública".

A cibercriminalidade e a "posse e utilização ilícita de armas e outros objetos proibidos", serão também objeto de atenção.

Durante o verão, a PSP reforça campanhas no âmbito do policiamento de proximidade, entre as quais "PSP -- Portugal, Safer Place", que se destina a "cidadãos estrangeiros, com distribuição de folhetos informativos multilingues em aeroportos, postos de turismo, hospitais e outros pontos estratégicos" ou o "Verão Seguro -- Chave Direta", uma "plataforma online que permite aos cidadãos solicitar a vigilância da sua residência, disponível em https://veraoseguro.mai.gov.pt".

Além disso, a PSP mantém em funcionamento nas zonas de maior afluência o programa "Estou Aqui! Crianças", vocacionado para a proteção e localização de menores.