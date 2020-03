DGS registou 15 novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

A Direção Geral da Saúde informou este domingo que já existiram 85 casos suspeitos de coronavírus em Portugal, com 12 destes ainda a ser analisados. Os restantes resultaram negativos. Nas últimas horas foram registados 15 novos casos suspeitos no país.

A Organização Mundial de Saúde atualizou este domingo a lista de países que reportaram infeções do novo coronavírus e mortes. A epidemia do Covid-19, que teve origem na China, já infetou 87.161 pessoas em 60 países de cinco continentes, das quais morreram 2.980.

O país mais afetado, segundo a OMS, continua a ser a China, com quase três mil mortes (2.873) e cerca de 80 mil infetados. O país com mais mortes fora da China continental é o Irão, com 43 mortes, seguido de Itália, com 29. A Coreia do Sul regista já 18 mortes por coronavírus e o Japão seis. Todos os outros 57 países com casos confirmados registam três ou menos mortes. Foram ainda registados seis mortos a bordo do navio de cruzeiros Diamond Princess, no Japão.

Na Europa são já mais de mil os infetados com o Covid-19, a grande maioria em Itália (1.128). França e Alemanha registam já 100 e 57 casos confirmados, respetivamente, enquanto Espanha tem já 45 – incluindo o escritor chileno Luis Sepúlveda. Ele e a mulher estiveram na Póvoa de Varzim entre 18 e 23 de fevereiro, com os primeiros sintomas de ambos a surgirem no dia 25. A situação de Sepúlveda é, neste momento, estável, tratando-se do primeiro caso confirmado na região das Astúrias. Ambos estão em isolamento no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo.

O maior número de infeções por coronavírus é na Ásia, onde estão registados quase 85 mil casos – quase 80 mil destes na China continental. Em África já foram registados três casos, na Argélia, Nigéria e Egito. Na América do Sul, Norte e Central também já registam casos: Nos EUA são já 66 casos confirmados, no Canadá 16. México e Brasil têm dois casos confirmado de coronavírus e o Equador um. Na Oceânia estão confirmados 27 casos na Austrália e um na Nova Zelândia.

O primeiro português infetado com o novo coronavírus, Adriano Maranhão, recebeu este domingo alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão.

"Após as duas análises às narinas e saliva, estávamos a aguardar que as duas dessem negativo, porque assim ficaria então comprovado que não é portador, nem está contagioso, nem sequer tem a doença dentro do sistema dele", afirmou em declarações à Lusa, a mulher de Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess que já teve um exame positivo de infeção pelo novo coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.