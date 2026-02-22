Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em armazém de frutas em Óbidos

Um bombeiro da corporação de Óbidos despistou-se a caminho do incêndio e foi hospitalizado.

Um incêndio deflagrou num armazém de fruta em Usseira, Óbidos, este sábado, e está a ser combatido por mais de cem operacionais. Incêndio está controlado mas ainda não foi dado como extinto. Chamas deflagraram ao início da tarde deste domingo.

Incêndio em armazém de frutas em Óbidos mobiliza bombeiros e causa acidente DR

De acordo com a informação disponível no site da Proteção Civil, pelas 16h estavam no local 106 operacionais apoiados por 40 viaturas e o alerta foi dado pelas 14h.

Bombeiros de diferentes corporações estão no local e tentam combater as chamas, estando já o perímetro controlado, de acordo com os profissionais presentes no local.

Fonte do Comando sub-Regional de Emergência e Proteção Civil indicou que o alerta para o fogo, em Usseira, foi dado pelas 14h00.

Até ao momento não há registo de vítimas.