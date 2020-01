O Governo vai pagar aos elementos da PSP e da GNR cerca de 110 milhões de euros do suplemento especial de serviço em período de férias, cujo pagamento esteve congelado entre 2011 e 2018. O pagamento retroativo desta verba será feito de forma faseada e deverá começar em meados deste ano. A medida irá abranger cerca de 45 mil elementos da PSP e da GNR. Ao que o Correio da Manhã apurou junto de fonte governamental, o Executivo está a preparar, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020, a solução para o pagamento retroativo desse suplemento, cujo valor final foi atualizado recentemente.