PSP devete 648 pessoas e apreendeu cerca de 40.000 doses de droga na última semana

A PSP deteve 648 pessoas na última semana, apreendeu milhares de artigos de pirotecnia e cerca de 40.000 doses de droga, além de ter registado mais de 3.500 infrações rodoviárias.



PSP aprendeu também 24.297 artigos de pirotecnia. DR

Em comunicado, a PSP explica que das 648 detenções, 296 foram por crimes rodoviários, nomeadamente condução de veículo em estado de embriaguez (153) e falta de carta de condução (106).

Foram igualmente detidas 44 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 47 por suspeita por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 39.835 doses individuais.

Nos últimos sete dias foram ainda aprendidas 59 armas de fogo, 34 armas brancas, 2.493 munições e 16 outras armas e detidas 18 pessoas por posse de armas proibidas.

A PSP aprendeu igualmente 24.297 artigos de pirotecnia.

Em relação à prevenção rodoviária, foram fiscalizados 11.055 condutores e controladas 50.544 viaturas por radar, tendo sido detetadas 3.518 infrações à legislação rodoviária.

Das contraordenações aplicadas a PSP destaca 549 por falta de inspeção periódica obrigatória, 487 por condução em excesso de velocidade, 165 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 83 por condução sob influência do álcool, 69 por uso do telemóvel durante a condução e 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

Nos últimos sete dias a PSP registou 1.420 acidentes, dos quais resultaram 340 feridos (12 feridos graves e 328 feridos ligeiros) e uma vítima mortal, resultante de um atropelamento no concelho do Porto.

Neste período do Carnaval, para reduzir a sinistralidade rodoviária, a PSP apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a condução às condições meteorológicas e ao estado do piso.

Pede igualmente que se evitem comportamentos que possam diminuir as capacidades durante a condução, como o excesso de velocidade ou o consumo de álcool, assim como outros que possam ser suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel enquanto se conduz.

Apela ainda a que se modere a velocidade, especialmente na aproximação de passadeiras e em zonas de grande concentração de pessoas.

A PSP aconselha ainda a todas as pessoas que pretendam deslocar-se para os locais dos festejos de carnaval para que o façam atempadamente, estacionando nos locais indicados e de maneira a não condicionar a circulação de peões, os corredores de emergência e a entrada ou saída de propriedades.

Recomenda igualmente a quem participe nos festejos de Carnaval que não utilizem nem guardem artigos de pirotecnia, alertando para eventuais acidentes e ferimentos graves.