PSP deteve seis estudantes que tentavam pernoitar na FCSH

Os detidos foram libertados esta manhã. Entretanto, foi marcado, para as 15h30, um protesto na faculdade de Lisboa contra os acontecimentos desta madrugada.

As mais lidas

Seis estudantes foram detidos esta terça-feira, por tentarem passar a noite em protesto pacífico na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa. Os ativistas que reivindicam o fim da utilização de combustíveis fósseis e a passagem a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025 foram levados pela PSP durante a madrugada.







Francisco Valente Carvalho/CMTV

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O grupo resistiu de forma pacífica, de forma a manter a ocupação, mas acabou por ser retirado da faculdade e detido por volta da 1h00, avança a Greve Climática Estudantil em comunicado. Os seis estudantes saíram em liberdade ao início da manhã desta terça-feira."A suposta ‘faculdade que luta’, que celebra o Salgueiro Maia com um mural, não hesitou em reprimir a luta dos estudantes", denuncia Beatriz Xavier, uma das estudantes detidas. "Eu não queria ter de lutar para garantir o meu futuro, mas é esta a nossa realidade. Não podemos continuar apenas a estudar para um futuro que não vamos ter se nada fizermos. Precisamos de disrupção para parar a destruição", diz, citada no comunicado emitido esta tarde.Entretanto, foi marcado, pelas 15h30 um protesto na FCSH contra os acontecimentos desta madrugada.Os estudantes começaram na segunda-feira uma nova onda de ações pelo fim dos combustíveis em Lisboa e Coimbra, alertando que vão causar disrupção em escolas e faculdades até o Governo se comprometer com um plano "que garanta uma transição justa dentro dos prazos ditados pela ciência e através de um serviço público de energias renováveis".