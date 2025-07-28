O objetivo é "detetar casos de fragilidade social, de maior vulnerabilidade física e psíquica e de suspeita de crimes de violência doméstica ou outros contra a vida ou integridade física".
A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia hoje uma operação anual preventiva e de sensibilização junto da população idosa, para identificar possíveis casos de vulnerabilidade e suspeitas de crimes de violência doméstica.
Em comunicado, a PSP explica que a operação "A solidariedade não tem idade" vai decorrer até 26 de setembro em todo o território nacional, com ações de sensibilização e contactos individuais com a população considerada mais idosa, acima dos 65 anos.
O objetivo é "detetar casos de fragilidade social, de maior vulnerabilidade física e psíquica e de suspeita de crimes de violência doméstica ou outros contra a vida ou integridade física".
Há ainda um caráter social de contacto com pessoas que vivem de forma mais isolada e potencialmente em situações de risco.
Esta operação da PSP acontece todos os anos desde 2012 e envolve maioritariamente agentes afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima.
A PSP recorda que "todos os cidadãos podem denunciar qualquer suspeita de crime, especialmente se direcionados contra pessoas idosas, através dos e-mail violenciadomestica@psp.pt e proximidade@psp.pt ou presencialmente nas Esquadras".
PSP começa programa de prevenção e contacto solidário com mais idosos
