Sábado – Pense por si

Portugal

PSP começa programa de prevenção e contacto solidário com mais idosos

Lusa 28 de julho de 2025 às 10:09
As mais lidas

O objetivo é "detetar casos de fragilidade social, de maior vulnerabilidade física e psíquica e de suspeita de crimes de violência doméstica ou outros contra a vida ou integridade física".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia hoje uma operação anual preventiva e de sensibilização junto da população idosa, para identificar possíveis casos de vulnerabilidade e suspeitas de crimes de violência doméstica.

PSP xxxx
PSP xxxx

Em comunicado, a PSP explica que a operação "A solidariedade não tem idade" vai decorrer até 26 de setembro em todo o território nacional, com ações de sensibilização e contactos individuais com a população considerada mais idosa, acima dos 65 anos.

O objetivo é "detetar casos de fragilidade social, de maior vulnerabilidade física e psíquica e de suspeita de crimes de violência doméstica ou outros contra a vida ou integridade física".

Há ainda um caráter social de contacto com pessoas que vivem de forma mais isolada e potencialmente em situações de risco.

Esta operação da PSP acontece todos os anos desde 2012 e envolve maioritariamente agentes afetos às Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima.

A PSP recorda que "todos os cidadãos podem denunciar qualquer suspeita de crime, especialmente se direcionados contra pessoas idosas, através dos e-mail violenciadomestica@psp.pt e proximidade@psp.pt ou presencialmente nas Esquadras".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Polícia de Segurança Pública idosos polícia
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

PSP começa programa de prevenção e contacto solidário com mais idosos