PSP abre inquérito sobre atuação de polícias em desacato na Amadora

A PSP abriu um inquérito disciplinar aos polícias que na noite de quinta-feira foram chamados a um desacato entre várias pessoas na Falagueira, Amadora, para apurar se o uso da força foi apropriado.

Em comunicado, a Direção Nacional informa que foi feito um vídeo amador e que este registou "procedimentos do uso da força cuja conformidade legal e regulamentar urge apurar", e que levou à instauração de um inquérito disciplinar. O vídeo foi divulgado pelo Correio da Manhã.





A carregar o vídeo ...

Pela 23:30 horas de quinta-feira a PSP foi alertada por diversos cidadãos para um desacato entre várias pessoas, aparentemente embriagadas, junto a um estabelecimento de restauração na Avenida do Brasil, Vendas Novas.

Quando os polícias chegaram ao local "depararam-se com um grupo de cidadãos bastante exaltados, ameaçando-se mutuamente" e sem cumprirem as regras aplicáveis à prevenção da propagação da covid-19.

Segundo o comunicado, as ordens para que as ameaças parassem e para que as pessoas dispersassem não foram acatadas, "obrigando a uma intervenção policial", que resultou na detenção de duas pessoas "por ameaças, injúrias e agressões aos policias" e na constituição de vários arguidos.