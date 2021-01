O psiquiatra Pio Abreu disse àque Carlos Cruz aspira a novo julgamento no âmbito do processo da Casa Pia por "querer ver declarada a sua inocência".Antigo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que chegou a realizar um parecer para a defesa de Paulo Pedroso no processo, José Luís Pio Abreu rotula de salutar a pretensão do ex-apresentador de televisão.Condenado a seis anos de prisão por se ter concluído que havia infligido abuso sexual a vítima com menos de 14 anos de idade, Carlos Cruz instruiu o advogado Ricardo Sá Fernandes a requerer que o Supremo Tribunal de Justiça ordene a realização de novo julgamento na sequência de uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.Em meados de 2018, o TEDH deu razão a Carlos Cruz, inconformado com a recusa do Tribunal da Relação de Lisboa de admitir novas provas da defesa, em fase de recurso, na medida em que foi negado ao arguido direito a um "julgamento equitativo"."Os dois crimes por que Carlos Cruz foi condenado não existiram", declara ào psiquiatra, reiterando o teor de uma afirmação por ele proferida, em Agosto de 2015, durante um debate sobre prisão preventiva em que também interveio o advogado Rodrigo Santiago.O médico crê ter sido dito ao Ministério Público (MP) e à Polícia Judiciária que havia necessidade de um político e de uma figura como o apresentador de televisão constituídos arguidos no âmbito do caso da Casa Pia."Há aspectos processuais que consistem numa aldrabice", opina Pio Abreu, vincando ter alertado Ricardo Sá Fernandes para o facto de "os miúdos serem influenciáveis". "A memória é falsificável", adverte o psiquiatra.O médico, em cujo ponto de vista o processo carecia de menores de 14 anos de idade para haver lugar a detenções, estranha que haja "desaparecido a alusão a uma casa no Alentejo".No debate em que interveio, há mais de cinco anos, José Luís afirmou que o MP, entidade titular da acção penal, "funciona em sistema fechado" e considerou os procuradores "convencidos que são super-heróis".Autor de, entre outros livros, Estranho quotidiano e Como tornar-se doente mental, o psiquiatra estranha que os magistrados do MP "só falem uns com os outros".Estudioso do caso da Casa Pia, Pio Abreu crê ter havido um "processo aldrabado", em que alguns arguidos funcionaram como bodes expiatórios."Estupidez e ignorância" são palavras do médico para caracterizar a decisão de uma juíza de execução de penas, que recusou o pedido para Carlos Cruz desfrutar de liberdade condicional por ocasião do cumprimento de três anos de cadeia, alegando a magistrada que ele não interiorizou a culpa.